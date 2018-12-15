На Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей

Люди ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви и избрание ее главы.

На Софийской площади в Киеве собрались несколько тысяч человек, они ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви Украины, сообщает 112 Украина в субботу, 15 декабря.

У них в руках украинские государственные флаги, партийная символика отсутствует.

На площади установлены два больших экрана и колонки.

По словам корреспондента, именно на эту сцену позже выйдет и обратится к народу избранный предстоятель будущей Украинской поместной православной церкви.

В ближайшее время здесь пройдет молебен, а также ожидается выступление президента Петра Порошенко.

Меры безопасности обеспечивают подразделения Национальной полиции и национальной гвардии. На подходах к площади проводится превентивный досмотр. Обстановка спокойная.

Как сообщалось, из-за Собора в центре Киева усилили меры безопасности.

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

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