Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей

Комментариев: 3
Люди ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви и избрание ее главы.

На Софийской площади в Киеве собрались несколько тысяч человек, они ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви Украины, сообщает 112 Украина в субботу, 15 декабря.

У них в руках украинские государственные флаги, партийная символика отсутствует.

На площади установлены два больших экрана и колонки.

По словам корреспондента, именно на эту сцену позже выйдет и обратится к народу избранный предстоятель будущей Украинской поместной православной церкви.

В ближайшее время здесь пройдет молебен, а также ожидается выступление президента Петра Порошенко.

Меры безопасности обеспечивают подразделения Национальной полиции и национальной гвардии. На подходах к площади проводится превентивный досмотр. Обстановка спокойная.

Как сообщалось, из-за Собора в центре Киева усилили меры безопасности

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх. 

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, церковь, православная церковь, Собор, Софийская площадь, верующие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    15.12.2018, 11:51
Оценка:  -1
nelci
Типа был Московский теперь Истамбульский патриархат, за Бога забыли...
Teetotaler    15.12.2018, 11:48
Оценка:  -1
Teetotaler
Блуд полнейший...
Пора, панове, пора начинать снова чтить наших древних богов...
Мухоморище    15.12.2018, 11:40
Оценка:  -2
Мухоморище
Шота мокшей ольгинских не слышно.Спят с бодунища???)))) Или зарплату задержали...Денег нет,но вы держитесь.))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь