Киевлянин под кайфом бил витрины магазина и пытался вынести оружие
Ограбить оружейный магазин неизвестному мужчине не удалось.
Читай также: На Закарпатье сын-наркоман зарезал мать на глазах у младшего брата
В субботу, 15 декабря, в 06:02 в киевском оружейном магазине сработала сигнализация. Неизвестный мужчина бил витрины и пытался вынести оружие.
Об этом сообщает Информатор.
Читай также: В Одессе наркодилеры торговали перед прокуратурой
На место происшествия прибыли наряды охраны и патрульной полиции. Также было привлечено спецподразделение КОРД. До их прибытия нарушитель сам вышел из магазина. Мужчину арестовали, он расплакался.
Оказалось, что неизвестный до “ограбления магазина“ принимал метадон. Причины и обстоятельства нападения на магазин нарушитель объяснить не смог.
Ранее сообщалось о том, что Садовый признался в курении марихуаны.