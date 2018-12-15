Киевлянин под кайфом бил витрины магазина и пытался вынести оружие

Ограбить оружейный магазин неизвестному мужчине не удалось.

Мужчина пытался вынести из магазина 2 сумки с оружием Скриншот из видео

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В субботу, 15 декабря, в 06:02 в киевском оружейном магазине сработала сигнализация. Неизвестный мужчина бил витрины и пытался вынести оружие.

Об этом сообщает Информатор.

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На место происшествия прибыли наряды охраны и патрульной полиции. Также было привлечено спецподразделение КОРД. До их прибытия нарушитель сам вышел из магазина. Мужчину арестовали, он расплакался.

Оказалось, что неизвестный до “ограбления магазина“ принимал метадон. Причины и обстоятельства нападения на магазин нарушитель объяснить не смог.

Ранее сообщалось о том, что Садовый признался в курении марихуаны.