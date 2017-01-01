В КГГА рассказали, как правильно ездить и ходить при гололеде

Власти призывают киевлян быть осторожными на дорогах.

Пешеходам советуют быть внимательными на дорогах и тротуарах Getty Images

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В субботу, 15 декабря, в Киеве температура опустится до 2-4 градусов ниже нуля, ожидается сильный гололед. В связи с этим Управление по вопросам социальной защиты дало киевлянам несколько рекомендаций, сообщает пресс-служба КГГА.

Советы водителям:

Отказ от летних шин. Контроль скорости, отказ от рискованного маневрирования. Контроль дистанции, использование габаритных огней и противотуманных фонарей.

Советы пешеходам:

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ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах;

размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;

если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;

будьте внимательны и на тротуаре;

когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Ранее синоптики предупреждали, что на выходных почти по всей Украине будет идти снег, температура опустится от -9 до -16 градусов.