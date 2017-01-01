В КГГА рассказали, как правильно ездить и ходить при гололеде
Власти призывают киевлян быть осторожными на дорогах.
Читай также: Гололед в Украине: названо число травмированных в 2017 году
В субботу, 15 декабря, в Киеве температура опустится до 2-4 градусов ниже нуля, ожидается сильный гололед. В связи с этим Управление по вопросам социальной защиты дало киевлянам несколько рекомендаций, сообщает пресс-служба КГГА.
Советы водителям:
- Отказ от летних шин.
- Контроль скорости, отказ от рискованного маневрирования.
- Контроль дистанции, использование габаритных огней и противотуманных фонарей.
Советы пешеходам:
Читай также: Видео поскользнувшегося украинского акробата становится вирусным в мире
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах;
- размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
- будьте внимательны и на тротуаре;
- когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Ранее синоптики предупреждали, что на выходных почти по всей Украине будет идти снег, температура опустится от -9 до -16 градусов.