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В КГГА рассказали, как правильно ездить и ходить при гололеде

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Власти призывают киевлян быть осторожными на дорогах.
Пешеходам советуют быть внимательными на дорогах и тротуарах
Пешеходам советуют быть внимательными на дорогах и тротуарах
Getty Images

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В субботу, 15 декабря, в Киеве температура опустится до 2-4 градусов ниже нуля, ожидается сильный гололед. В связи с этим Управление по вопросам социальной защиты дало киевлянам несколько рекомендаций, сообщает пресс-служба КГГА.

Советы водителям:

  1. Отказ от летних шин.
  2. Контроль скорости, отказ от рискованного маневрирования.
  3. Контроль дистанции, использование габаритных огней и противотуманных фонарей.

Советы пешеходам:

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  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах;
  • размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • попробуйте быстро присесть, если вдруг потеряли равновесие;
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь;
  • будьте внимательны и на тротуаре;
  • когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Ранее синоптики предупреждали, что на выходных почти по всей Украине будет идти снег, температура опустится от -9 до -16 градусов.

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Теги: киев, гололед, советы
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