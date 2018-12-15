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В центр Киева согнали четыре тысячи силовиков

Комментариев: 1
Из-за Объединительного собора охранять правопорядок в столице будут четыре тысячи силовиков.
Силовики усиленно охраняют центр Киева из-за Собора
Силовики усиленно охраняют центр Киева из-за Собора
Громадське ТВ

Для обеспечения порядка на улицах Киева во время проведения Объединительного собора привлечено около 4000 правоохранителей. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет УНН.

"Привлечено к 4000 правоохранителей. Меры безопасности усилены, учитывая количество людей, которое будет, а также учитывая важность события. Мы проводим поверхностную проверку перед входом в Софиевской и Михайловской площади. Утром отработали кинологи. Взрывотехники тоже отработали и будут продолжать работать. Также усиленные мероприятия у основных религиозных сооружений", - сказал Крищенко. 

Он добавил, что сейчас экстренных ситуаций не было. 

"Нет, не было, люди относятся с пониманием к мерам безопасности. Призываю всех относиться с пониманием к действиям полиции", - отметил Корищенко. 

Как сообщалось, из-за Объединительного собора на Софийскую площадь в Киеве собрались тысячи людей.

На нескольких центральных улицах Киева выставлены дополнительные силы правопорядка. По городу расставлены дополнительные наряды полиции, автобусы с Нацгвардией.

 

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Теги: Киев, церковь, полиция, силовики, Собор, охрана порядка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
donizete    15.12.2018, 13:33
Оценка:  0
donizete
Что-то в словах Крищенко я не заметил слово "согнали"? "Привлечено" сказал, а "согнали" нет. Почему новость имеет такое название?
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