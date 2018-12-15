В центр Киева согнали четыре тысячи силовиков

Из-за Объединительного собора охранять правопорядок в столице будут четыре тысячи силовиков.

Для обеспечения порядка на улицах Киева во время проведения Объединительного собора привлечено около 4000 правоохранителей. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет УНН.

"Привлечено к 4000 правоохранителей. Меры безопасности усилены, учитывая количество людей, которое будет, а также учитывая важность события. Мы проводим поверхностную проверку перед входом в Софиевской и Михайловской площади. Утром отработали кинологи. Взрывотехники тоже отработали и будут продолжать работать. Также усиленные мероприятия у основных религиозных сооружений", - сказал Крищенко.



Он добавил, что сейчас экстренных ситуаций не было.



"Нет, не было, люди относятся с пониманием к мерам безопасности. Призываю всех относиться с пониманием к действиям полиции", - отметил Корищенко.

Как сообщалось, из-за Объединительного собора на Софийскую площадь в Киеве собрались тысячи людей.

На нескольких центральных улицах Киева выставлены дополнительные силы правопорядка. По городу расставлены дополнительные наряды полиции, автобусы с Нацгвардией.

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