Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева задержали двух вооруженных мужчин

Комментариев: 2
У одного из задержанных нашли большой нож, у другого – нунчаки, заявил глава столичной полиции.
На Софийской площади собрались тысячи людей
На Софийской площади собрались тысячи людей
twitter.com/HromadskeUA

В центре Киева в субботу, 15 декабря, задержали двух человек с опасными предметами, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – такие палочки, нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными вещами", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что правоохранители заранее готовились к проведению Объединительного собора с 12 декабря. Усилены наряды полицейских около Софии Киевской, на Михайловской площади, около Андреевской церкви, Киево-Печерской Лавры. Работает также полиции диалога.

Ранее стало известно, что из-за Объединительного собора в Киеве дежурят четыре тысячи силовиков.

Тем временем в храме Святой Софии начался Объединительный собора украинских православных церквей, а на Софийской площади собрались тысячи людей в ожидании его решения.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, церковь, оружие, полиция, Собор, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Alex_Shadow    15.12.2018, 15:54
Оценка:  0
Alex_Shadow
Лео и Майк спалились....
nvk1945    15.12.2018, 14:13
Оценка:  +1
nvk1945
Учитывая сколько стволов на руках, большой нож и наунчаки это очень серьезное вооружение))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь