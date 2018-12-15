В центре Киева задержали двух вооруженных мужчин

У одного из задержанных нашли большой нож, у другого – нунчаки, заявил глава столичной полиции.

В центре Киева в субботу, 15 декабря, задержали двух человек с опасными предметами, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – такие палочки, нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными вещами", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что правоохранители заранее готовились к проведению Объединительного собора с 12 декабря. Усилены наряды полицейских около Софии Киевской, на Михайловской площади, около Андреевской церкви, Киево-Печерской Лавры. Работает также полиции диалога.

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Ранее стало известно, что из-за Объединительного собора в Киеве дежурят четыре тысячи силовиков.

Тем временем в храме Святой Софии начался Объединительный собора украинских православных церквей, а на Софийской площади собрались тысячи людей в ожидании его решения.

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