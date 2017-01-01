Возле Софийской площади в Киеве произошел пожар

Между Михайловской и Софийской площадьми загорелся киоск общественного питания, установленных к праздникам.

В районе Софийской площади сегодня собрались тысячи человек facebook.com/vasyl.gorbal

Неподалеку от Софийской площади в Киеве, где в субботу, 15 декабря, проходит многотысячная акция в поддержку автокефалии, произошел пожар. Об этом в Facebook сообщил финансист Василий Горбаль.

"Дым пошел. Не белый", - написал он.

Как видно на фото, опубликованное Горбалем, загорелся один из киосков общественного питания, установленных по дороге с Михайловской на Софийскую площадь к новогодним праздникам.

Тем временем, в храме Святой Софии проходит Объединительный собор. Уже появилось первое фото заседания.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet