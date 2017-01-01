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"Зимний город": К праздникам на ВДНХ открыли масштабный город развлечений

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Как обычно, гостей городка ждет множество развлечений.
На территории Зимнего города детей развлекают аниматоры
На территории Зимнего города детей развлекают аниматоры
Скриншот видео

На территории ВДНХ в Киеве открылся праздничный город Зимняя страна. О том, что ждет гостей в этом году рассказал ТСН.

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Зимняя страна на ВДНХ открывается накануне новогодних праздников уже 4-й год подряд. Как обычно, гостей городка ждет множество развлечений. На территории работает ярмарка, на которой можно купить все, от подарков и сувениров, до сладостей и горячих напитков.

В павильонах для детей и взрослых проводят мастер-классы - мастера показывают, как вязать обереги и фигурки из соломы, выдувать и раскрашивать стеклянные украшения.

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Особенно нравится детям масштабная выставка ледяных скульптур. Еще одна фишка этого года - автоматическая станция, на которой каждый желающий может получить подарок, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Кроме этого, на главной сцене гостям показывают новое семейное зимнее 3D шоу. Конечно же, не обошлось и без традиционной елки и резиденции Деда Мороза. Также, уже которой год на территории располагается каток. Работать Зимний город будет не только во время новогодних праздников - все желающие смогут посетить его до марта.

Ранее сообщалось, что украинцев призывают отказаться от фейерверков на Новый год.

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Теги: праздник, развлечения, Новый год, куда пойти
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