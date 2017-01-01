В Киеве за месяц из-за гололеда пострадали полторы тысячи человек
Только за минувшие сутки из-за гололеда в столице различные травмы получили 77 взрослых и 10 детей.
За месяц в Киеве из-за гололеда травмировались почти полторы тысячи человек. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает УНН со ссылкой на руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталью Вишневскую.
"С начала регистрации, с 14 ноября, 1 тысяча 422 человека", – сказала Вишневская.
Также, по ее словам, за минувшие сутки из-за гололеда в столице травмы 77 взрослых и 10 детей.
Напомним, в 2017 году более 100 тысяч человек в Украине получили травмы в результате падения при гололеде.
Также сообщалось, что в первый день зимы из-за гололеда в Киеве травмировались 65 человек.
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