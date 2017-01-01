У стен Софии в Киеве 35 тысяч человек – МВД

Люди на Михайловской и Софийской площадях с пониманием относились ко всем полицейским мероприятием, отметил Андрей Крищенко.

Нарушений порядка во время Объединительного собора в Киеве не было зафиксировано. В целом в мероприятии приняли около 35 тысяч человек. Об этом сказал начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 15 декабря.

"День прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мероприятиям, не возникало споров и конфликтов – все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", – рассказал Крищенко.

По его словам, "в целом охрану общественного порядка во время Объединительного собора обеспечивали около 4 тысяч правоохранителей, а участие в мероприятии приняли около 35 тысяч человек".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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