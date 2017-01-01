Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У стен Софии в Киеве 35 тысяч человек – МВД

Комментариев: 0
Люди на Михайловской и Софийской площадях с пониманием относились ко всем полицейским мероприятием, отметил Андрей Крищенко.

Нарушений порядка во время Объединительного собора в Киеве не было зафиксировано. В целом в мероприятии приняли около 35 тысяч человек. Об этом сказал начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 15 декабря.

"День прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди,  которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мероприятиям, не возникало споров и конфликтов – все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", – рассказал Крищенко.

По его словам, "в целом охрану общественного порядка во время Объединительного собора обеспечивали около 4 тысяч правоохранителей, а участие в мероприятии приняли около 35 тысяч человек".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, церковь, полиция, Собор, София киевская, автокефалия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь