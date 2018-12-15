Под Киевом фура протаранила шесть авто

Автомобили стояли на светофоре, когда сзади по диагонали в них врезался грузовик. Он столкнулся с отбойником и начал сносить машины на своем пути.

При столкновении были повреждены фура и шесть авто kiev.informator.ua

Возле поселка Чабаны на выезде из Киева фура DAF протаранила шесть машин. Среди пострадавших есть ребенок. Столкновение произошло на Одесской трассе вечером в субботу, 15 декабря, сообщает Информатор.

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В результате аварии получили повреждения следующие автомобили: Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус Богдан и Mercedes ML350. Все автомобили двигались со стороны Киева.

По словам водителя Opel, все машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны. В какой-то момент он увидел в зеркале, что фура DAF с крайней полосы едет по диагонали. И через несколько секунд произошел удар. Грузовик по касательной зацепил Vectra, после чего врезался в отбойник и начал сносить машины на своем пути.

Водитель маршрутки отметил, что ехал без пассажиров. После удара автобус развернуло на 90 градусов, а в момент столкновения он зацепил еще и Mercedes.

По данным полиции, в результате аварии были госпитализированы три человека: водитель фуры, женщина и маленькая девочка из Tuareg. Для составления подробной схемы ДТП они собирают пояснения у водителей и выясняют детали случившегося.

Из-за аварии в сторону Глевахи образовалась масштабная пробка, так как авария заняла два ряда. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Несколькими днями ранее под Ялтой столкнулись 12 автомобилей. Аварийная ситуация возникла из-за того, что один автомобиль сбил пешехода – пожилую женщину – на тротуаре.