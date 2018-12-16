Возле ВДНХ сгорел грузовик с водителем

Водитель уснул в машине.

В субботу, 15 декабря, около 23:44 в Киеве на ВДНХ со стороны улицы Академика Заболотного, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль "Газель". Водитель сгорел заживо, сообщает Информатор.

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Как стало известно со слов пожарной службы, "Газель" была на загрузке в складе на территории ВДНХ. После того, как весь товар (продукты питания) был погружен в машину, водитель по каким-то причинам не отправился сразу, а остался стоять возле помещения. Возможно, он уснул прямо в машине. Со временем автомобиль начал гореть и сотрудники склада скатили его с рампы при помощи электрокара, чтобы огонь не перекинулся на здание и соседние палеты.

Погибший был водителем грузового автомобиля. Его личность и возраст пока не установлены. Газель оказалась на житомирских номерах. Исходя из вещей, которые находились в салоне автомобиля, можно сделать вывод, что он проводил там большое количество времени. Спасатели извлекли оттуда личные вещи, такие как дезодорант, книги, зарядные устройства, носки, нижнее белье. Кроме этого, в салоне нашли большое количество пустых бутылок из-под спиртного.

Тело мужчины сильно обгорело. Причины возгорания пока неизвестны, но ни будка с товаром, ни двигатель автомобиля совсем не пострадали - пожар охватил только салон. Предварительные версии пока не озвучивали.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб, внутренней охраны ВДНГ. Причины случившегося установят экспертиза и следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом фура протаранила шесть авто.