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В Киеве КОРД провел спецоперацию в банке

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На пульт охранной фирмы пришел сигнал о том, что в помещении банка находятся посторонние лица.
Правоохранители прибыли по вызову сигнализации
Правоохранители прибыли по вызову сигнализации
espreso.tv

В отделении банка возле станции метро Лыбидская в воскресенье, 16 декабря, сотрудники КОРД и патрульные проводили операцию по задержанию возможных грабителей, сообщает Еспресо.

Отмечается, что на пульт частной охранной фирмы пришел сигнал о том, что в помещении банка находятся посторонние лица, поскольку сработали датчики движения. Также у правоохранителей было подозрение, что люди, которые находятся в середине, вооружены.

На место прибыл КОРД и патрульные.

Патрульные окружили периметр, а спецназовцы ворвались внутрь. Пока информации о том, что в банковском отделении точно находились вооруженные бандиты, нет (и вообще был ли там кто-либо).

На данный момент большинство полицейских с места происшествия уже уехали. Из банка также никаких задержанных не выводили.

 

 

Напомним, в ноябре в Киеве ограбили киоск быстрых кредитов. Вооруженный грабитель ворвался в помещение финучреждения, забрал 20 тысяч гривен и скрылся.

Ранее в Киеве ограбили сотрудника банка на два миллиона гривен. На мужчину напали четверо злоумышленников, отобрав принадлежащие банку деньги. 

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Теги: банки, Киев, ограбление, видео, фото, полиция, спецназ
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Источник: korrespondent.net

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