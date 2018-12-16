В Киеве подполковник СБУ угнал такси - СМИ

Во время пути пассажир начал угрожать водителю пистолетом. Угонщика и авто оперативно задержали.

В Киеве в воскресенье, 16 декабря, предположительно подполковник СБУ, угрожая пистолем, угнал такси. Об этом сообщает Информатор.

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Отмечается, что таксист взял пассажира на проспекте Победы, 37. Однако во время пути мужчина начал угрожать водителю предметом похожим на пистолет, после чего сел за руль Toyota и уехал в неизвестном направлении.

Таксист службы Экспресс вызвал полицию. Угнанный автомобиль задержали на улице Борщаговская, 126. После задержания у мужчины был обнаружен предмет похожий на пистолет Макарова.

Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, в "черную пятницу" из салона в Киеве угнали Tesla Model X. Мошенники под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва скрылись.

Как сообщалось, в сентябре в Херсоне подполковник СБУ мастурбировал вблизи детской площадки.