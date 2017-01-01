В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая
Вместо этого от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки в столице будут курсировать автобусы.
В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая. сообщает пресс-служба Киевпастранса.
"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). Движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Киевпастранса, в понедельник, 17 декабря, количество автобусов по маршруту №1Т (от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.
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Напомним, ранее движение скоростных трамваев Борщаговской линией уже было ограничено на выходных из-за ремонта путей.
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