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В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая

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Вместо этого от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки в столице будут курсировать автобусы.
В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая на Борщаговку
В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая на Борщаговку
facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая. сообщает пресс-служба Киевпастранса.
 
"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). Движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Киевпастранса, в понедельник, 17 декабря, количество автобусов по маршруту №1Т (от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.

В Харькове пассажиры толкали трамвай
 
Напомним, ранее движение скоростных трамваев Борщаговской линией уже было ограничено на выходных из-за ремонта путей

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Теги: Киев, транспорт, Трамвай, общественный транспорт
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Источник: korrespondent.net

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