В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и набросился на полицейских

Участник аварии вел себя буйно и неадекватно, количество алкоголя в его крови, как выяснилось, превышало норму в четыре раза.

На Харьковском шоссе в Киеве в понедельник, 17 декабря, пьяный водитель Ford Fiesta на большой скорости влетел в стоящий Kia Cerato, а потом устроил скандал с прибывшими полицейскими, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария случилась около полуночи. Со слов водителя Kia, он стоял на светофоре, когда в зад его автомобиля на большой скорости влетел Ford. От сильного удара мужчина потерял сознание. Вскоре он пришел в себя и вызвал полицию.

Водитель Ford Fiesta, по данным издания, вел себя неконтролируемо и агрессивно. Из-за этого сотрудники полиции решили проверить его на Драгере. Прибор показал не просто наличие алкоголя в крови, но и превышение нормы в четыре раза. Так, в крови у водителя Ford правоохранители зафиксировали 1.44 промилле алкоголя. Молодой человек вел себя буйно и провоцировал полицейских на конфликт.

Правонарушителя задержала полиция. Из-за его неадекватного поведения, им пришлось одеть на него наручники и задержать.

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Напомним, в субботу вечером под Киевом фура протаранила шесть авто. Автомобили стояли на светофоре, когда сзади по диагонали в них врезался грузовик.

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