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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и набросился на полицейских

Комментариев: 1
Участник аварии вел себя буйно и неадекватно, количество алкоголя в его крови, как выяснилось, превышало норму в четыре раза.
Нетрезвый водитель разбил два авто
Нетрезвый водитель разбил два авто
kiev.informator.ua

На Харьковском шоссе в Киеве в понедельник, 17 декабря, пьяный водитель Ford Fiesta на большой скорости влетел в стоящий Kia Cerato, а потом устроил скандал с прибывшими полицейскими, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария случилась около полуночи. Со слов водителя Kia, он стоял на светофоре, когда в зад его автомобиля на большой скорости влетел Ford. От сильного удара мужчина потерял сознание. Вскоре он пришел в себя и вызвал полицию.

Водитель Ford Fiesta, по данным издания, вел себя неконтролируемо и агрессивно. Из-за этого сотрудники полиции решили проверить его на Драгере. Прибор показал не просто наличие алкоголя в крови, но и превышение нормы в четыре раза. Так, в крови у водителя Ford правоохранители зафиксировали 1.44 промилле алкоголя. Молодой человек вел себя буйно и провоцировал полицейских на конфликт.

Правонарушителя задержала полиция. Из-за его неадекватного поведения, им пришлось одеть на него наручники и задержать.

 

 

Напомним, в субботу вечером под Киевом фура протаранила шесть авто. Автомобили стояли на светофоре, когда сзади по диагонали в них врезался грузовик.

А на Донбассе лихач сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, полиция, задержание, авто
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SWATFANAT    17.12.2018, 10:00
Оценка:  0
SWATFANAT
Икона всех активистов-ананистов, бляхеров, и прочей куйни, дайте ему сразу героя уркаины и назначте министром МВС, это самый достойный кандидат, а может даже и ч президенты, его поведение просто эталон вильной людины ))))))))))))
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