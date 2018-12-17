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В Киеве уже открыли пункт приема новогодних елок

Комментариев: 2
Сдать елку можно в Деснянском районе столицы.
Елки будут измельчать на щепу для приствольных лунок зеленых насаждений
Елки будут измельчать на щепу для приствольных лунок зеленых насаждений
facebook.com/kpuzndesn

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На улице Электротехнической, 26, в Деснянском районе Киева начал работу пункт приема и переработки новогодних елок. Он будет работать с 8 до 17 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП СЗН Деснянского района на своей странице в Facebook.

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Разместили пункт на территории производственной базы КП СЗН Деснянского района. Отмечается, что новогодние елки, которые попадут на предприятие, будут измельчать на щепу и в дальнейшем использовать для приствольных лунок зеленых насаждений.

“Это позволит в будущем молодым посадкам деревьев получать большее количество влаги и питательных веществ. Именно поэтому новогодние деревья лучше не выбрасывать, а утилизировать“, – отметили на предприятии.

Как сообщалось в январе 2018 года, на ликвидацию елок в Киеве потратили порядка 300 тысяч гривен.

 
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Теги: елки, Новый год, Киев
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Комментариев (2)
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xXx_SPLIN_xXx    17.12.2018, 17:36
Оценка:  0
xXx_SPLIN_xXx
Для тех у кого ещё с прошлого НГ осталась))
Peyot    17.12.2018, 16:49
Оценка:  -1
Peyot
вот мне интересно много людей с правого берега повезту на левый елку сдавать? такие пункты нужно по одному на 10 домой делать что бы был толк
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