В Киеве уже открыли пункт приема новогодних елок

Сдать елку можно в Деснянском районе столицы.

Елки будут измельчать на щепу для приствольных лунок зеленых насаждений facebook.com/kpuzndesn

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На улице Электротехнической, 26, в Деснянском районе Киева начал работу пункт приема и переработки новогодних елок. Он будет работать с 8 до 17 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП СЗН Деснянского района на своей странице в Facebook.

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Разместили пункт на территории производственной базы КП СЗН Деснянского района. Отмечается, что новогодние елки, которые попадут на предприятие, будут измельчать на щепу и в дальнейшем использовать для приствольных лунок зеленых насаждений.

“Это позволит в будущем молодым посадкам деревьев получать большее количество влаги и питательных веществ. Именно поэтому новогодние деревья лучше не выбрасывать, а утилизировать“, – отметили на предприятии.

Как сообщалось в январе 2018 года, на ликвидацию елок в Киеве потратили порядка 300 тысяч гривен.