Выборы главы Института сердца: "Титушки" заняли места в холле
В Киеве 18 декабря в Институте сердца пройдут выборы нового руководителя.
Об этом сообщает Страна.
Как отмечает издание, вокруг этих выборов несколько дней нагнеталась обстановка.
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“В центре внимания общественности один вопрос - удастся ли Ульяне Супрун сместить с должности известного врача Бориса Тодурова“, - говорится в сообщении.
В холле Института сердца уже собралось несколько десятков спортивных парней. Охраняет порядок полиция, как на входе в здание, так и внутри.
“В конференц - зале, где состоятся выборы, уже занимают места научные сотрудники, которые непосредственно будут принимать участие в голосовании. Сама процедура голосования будет длиться несколько часов с 9.00 и до 15.00, после состоится подсчет голосов и оглашение результатов. На пост главы Института сердца претендует 4 кандидата, включая и Тодорова. От каждого кандидата имеется наблюдатель, так же приехало два представителя министерства здравоохранения“, - уточняет корреспондент.
Как сообщалось 11 декабря, суд вернул Одесскому медуниверситету законное руководство.
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