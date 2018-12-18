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Выборы главы Института сердца: "Титушки" заняли места в холле

Комментариев: 1
Цель присутствия в медучреждении молодых людей спортивной внешности не известна.
Выборы главы Института сердца: "Титушки" заняли места в холле
© strana.ua
Фото 1/4
  • Сама больница живет привычной жизнью
  • Сама больница живет привычной жизнью
  • Сама больница живет привычной жизнью
  • Сама больница живет привычной жизнью
Выборы главы Института сердца: "Титушки" заняли места в холле
Сама больница живет привычной жизнью
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В Киеве 18 декабря в Институте сердца пройдут выборы нового руководителя.

Об этом сообщает Страна.

Как отмечает издание, вокруг этих выборов несколько дней нагнеталась обстановка.

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“В центре внимания общественности один вопрос - удастся ли Ульяне Супрун сместить с должности известного врача Бориса Тодурова“, - говорится в сообщении.

В холле Института сердца уже собралось несколько десятков спортивных парней. Охраняет порядок полиция, как на входе в здание, так и внутри.

“В конференц - зале, где состоятся выборы, уже занимают места научные сотрудники, которые непосредственно будут принимать участие в голосовании. Сама процедура голосования будет длиться несколько часов с 9.00 и до 15.00, после состоится подсчет голосов и оглашение результатов. На пост главы Института сердца претендует 4 кандидата, включая и Тодорова. От каждого кандидата имеется наблюдатель, так же приехало два представителя министерства здравоохранения“, - уточняет корреспондент.

Как сообщалось 11 декабря, суд вернул Одесскому медуниверситету законное руководство.

Ранее 26 ноября в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета.

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Теги: Институт сердца, титушки, Киев
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Комментариев (1)
VinsBad    18.12.2018, 09:37
Оценка:  0
VinsBad
Вот бы вывести из них пару-тройку, да прям возле стенки с автомата положить. И по ТВ по всем каналам показать. Да так при каждом подобном движе. Думаю, охота титушить отбилась бы очень скоро.
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