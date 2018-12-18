В Киеве впервые ремонтируют Чернобыльскую улицу

Ремонтники наконец-то занялись спасением этой улицы.

В Святошинском районе Киева начат капитальный ремонт улицы Чернобыльской, которая ни разу не получала полноценного качественного ремонта с момента строительства в 1980 году.

Об этом сообщает Магдебургское право со ссылкой на КК Киевавтодор.

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"Коммунальными службами начато важные строительные работы - устройство новой ливневой канализации. Такая практика выполнения подготовительных работ вне рамок основного дорожно-строительного сезона используется корпорацией уже третий год подряд. Благодаря заблаговременному проведению многочисленных подготовительных работ зимой и в начале весны, в частности, устройству новых инженерных коммуникаций, замены сети наружного освещения и другим работам, дорожники в теплые месяцы весны и летом уже проводят непосредственно работы по асфальтированию", - говорится в сообщении.

По словам коммунальщиков, это позволяет в течение дорожно-строительного сезона отремонтировать большее количество объектов дорожной инфраструктуры.

После восстановления улица будет иметь новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновленные тротуары, велодорожку, новое современное энергосберегающее наружное освещение.

Как сообщалось 12 сентября, Укравтодор заверил, что асфальт на снег больше класть не будут.