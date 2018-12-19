Кличко поставил на место депутата от "Свободы" за политиканство и популизм, – блогер

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета 13 декабря поставил на место зарвавшегося депутата от фракции "Свобода" Игоря Мирошниченко за политиканство и популизм. Об этом сообщил в своем Facebook блогер, политический эксперт Владимир Макаровский.



Он напомнил, что во время заседания Игорь Мирошниченко заявил о том, что за деньги, за которые была построена школа на Осокорках, можно было построить два-три другие школы. Виталий Кличко этим нешуточно возмутился и резко отреагировал на заявление депутата от фракции "Свобода".



"Устали мы все украинцы от криков "ганьба", "все пропало", "у нас ничего не выходит и ничего не выйдет". И вообще мы не в той стране живем, и нужно из нее бежать… Я с большим удовольствием в ближайшее время презентую, что в городе Киеве сделано, нам есть, что презентовать, нам есть, чем отвечать, в этих сложных условиях в стране", – цитирует мэра столицы блогер.



По его словам, с утверждением Кличко о том, что даже в сложных экономических условиях город успешно развивается, сложно спорить. Для подкрепления своих слов Макаровский приводит отрывок из речи мэра в ответ на нападки свободовца.



"Но даже в этих условиях мы показываем результат, и нам есть, чем гордится. И я буду рад презентовать цифры, не эмоции. Сколько километров дорог отремонтировано, сколько садиков построено, как сократилась очередь в садики. Эти ваши слова о том, что одну школу построили, а за эти деньги можно было два-три… Я горжусь, что у нас лучшие школы по стране, я горжусь, что наши дети ходят в эти муниципальные школы, которые намного лучше частных. Может быть, я слишком эмоционален, но у нас много успехов. Да, есть много вызовов. Но я призываю всех объединится и вместе менять наш город к лучшему", – заявил Виталий Кличко.



Владимир Макаровский отметил, что сегодня, 19 января, мэр таки представил свой отчет и обещание выполнил. А вот депутат от свободы "так и остался балаболом-популистом".



Напомним, что 19 декабря мэр Киева публично отчитался перед киевлянами за 2018 год.