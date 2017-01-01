Кличко: В этом году в Киеве отремонтировали почти 300 км дорог

В течение 2018 года в столице отремонтировали почти 300 километров дорог. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти в уходящем году, пишет пресс-служба.

“Всего в рамках реконструкции, капитального и текущего ремонтов, а также ремонта внутриквартальных проездов и придомовых территорий в этом году отремонтировано почти 300 км дорожного покрытия. А за несколько последних лет мы обновили более 830 километров столичных дорог, 26 мостов и путепроводов. По ремонту дорог Киев — чемпион в Украине“, — подчеркнул Кличко.

В частности, по его словам, отремонтировали несколько ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. Это позволило улучшить трафик в столице и перейти к ремонту маленьких улиц.

Также в этом году начали реконструкцию Шулявского путепровода. Кличко отметил, что в этом году удалось существенно обновить техническую базу “Киевавтодора“.

“За средства городского бюджета приобрели 78 единиц новой спецтехники для столичных дорожников. В частности, 44 трактора и 10 мини-погрузчиков, которые во время последних снегопадов уже убирали тротуары на столичных улицах. Всего с 2014 года “Киевавтодор“ получил 221 единицу новой техники. То есть каждая вторая единица парка спецтехники — новая“, — подчеркнул мєр.

Отмечается, что следующем году городская власть продолжит глобальный ремонт дорог.