Пробки, в частности, наблюдаются на Крещатике, Владимирском спуске, районе Бессарабского рынка.

В Киеве вечером в среду, 19 декабря, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Движение осложнено преимущественно в центральной части столицы. В пробках стоит Крещатик, Владимирский спуск, район Бессарабского рынка, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Рейтарская.

Также непростая ситуация на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, на Подоле, Набережном шоссе, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на Дарницком шоссе.

Cмотрите фотогалерею: Центр Киева стоит в пробках

Напомним, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины. Движение транспорта в центре города частично ограничили.

Как сообщалось, на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet