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Центр Киева стоит в пробках

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Пробки, в частности, наблюдаются на Крещатике, Владимирском спуске, районе Бессарабского рынка.
Пробки в столице
Пробки в столице
Корреспондент.net

В Киеве вечером в среду, 19 декабря, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Движение осложнено преимущественно в центральной части столицы. В пробках стоит Крещатик, Владимирский спуск, район Бессарабского рынка, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Рейтарская.

Также непростая ситуация на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, на Подоле, Набережном шоссе, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на Дарницком шоссе.

 

Cмотрите фотогалерею: Центр Киева стоит в пробках

 

Напомним, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины. Движение транспорта в центре города частично ограничили.

Как сообщалось, на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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