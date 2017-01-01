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В Киеве произошло покушение на бизнесмена

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Неизвестные совершили покушение на бизнесмена в Соломенском районе. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Покушение произошло в Соломенском районе столицы
Покушение произошло в Соломенском районе столицы

В Киеве неизвестные совершили покушение на бизнесмена в Соломенском районе города. Пострадавший получил выстрел в голову, сообщает в среду, 19 декабря, UA1.

Указано, что полицейские по этому факту открыли уголовное производство. Одна из основных версий покушения - бизнес-конфликт.

Известно, что в настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Днепре выпивший мужчина ради развлечения стрелял из пистолета на улице.

Неделей ранее на Закарпатье произошла стрельба возле школы. Полицейские и спецназовцы Корд провели задержание преступников, которые подозреваются в наркоторговле.

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Теги: Киев, покушения, стрельба, бизнесмен, ранение, покушение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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