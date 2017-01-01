В этом году на главной 25-метровой елке страны более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд.

Главную елку страны зажгли сегодня, 19 декабря, на Софиевской площади УНН

В Киеве на Софийской площади вечером в среду, 19 декабря, зажгли главную елку страны - открытие сопровождалось фейерверками.

На сцене присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве зажгли главную елку страны

В этом году на главной 25-метровой елке страны более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд.

Новинкой этого года стал экран, через который гости праздника будут передавать свои поздравления. Также по площади будет ездить первый поезд желаний Полярный экспресс. Все желающие смогут сфотографироваться в нескольких фотозонах, посетить магический туннель, новогодне-рождественскую сувенирную ярмарку, сказочную аллею чудес, а также зону сладостей.

Ранее организаторы новогодней ярмарки в Киеве рассказали, во сколько обойдется бюджету главная елка страны и новогодние праздники.

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