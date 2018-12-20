Кличко: За последние годы Киев закупил 45 современных трамваев, 103 троллейбуса и 100 автобусов

В столице, на базе ДЕПО имени Шевченко, обустроили сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко журналистам, подводя итоги работы городской власти за 2018 год, сообщает пресс-служба КГГА.

“В целом, за последние несколько лет город закупил 45 современных трамваев, 103 новых троллейбуса и 100 новых автобусов“, - отметил мэр.

Кличко также добавил, что в 2018-м были обновлены еще две станции скоростного трамвая – “ул. Генерала Потапова“ и “Вацлава Гавела“. В городе установлено более 70 новых современных остановок общественного транспорта.

Пока, по словам мэра, тестируют работу электронного билета. Эта система начнет работу в столице в ближайшее время. Весь коммунальный транспорт города уже оборудован специальными устройствами - валидаторами для фиксирования оплаты за проезд.

“Киев - современный город. И мы внедряем новейшие технологии и в общественном транспорте тоже. Так уже работает система Apple Pay в подземке и киевском фуникулере. В метро карточками всех платежных систем и приложениями Apple и Google воспользовались более 100 тысяч пассажиров“, - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что город фактически начал строительство метро на Виноградарь. “По итогам корректировки бюджета-2018 нам удалось вернуть 1,1 млрд гривень на строительство станций. В следующем же году на это строительство будет направлено еще 2,5 млрд“, - сказал Кличко.