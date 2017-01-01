Кличко зажег огни на главной новогодней елке на Софийской площади в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке на Софийской площади в Киеве. В церемонии также приняла участие супруга президента Марина Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба.

Мэр Киева подчеркнул, что уже традиционно в День Святого Николая на площади перед Софией столица начинает новогодние праздники и зажигают огни главной елки страны.

"Сегодня здесь сказочная атмосфера - и Святой Николай, и полярный экспресс, и красавица-елка. Мы все в новогодние праздники ждем чуда - и дети, и взрослые, - сказал Кличко. - Верьте в чудеса и творите их каждый день! А мы как городские власти тоже будем удивлять вас, киевлян и гостей столицы, позитивными изменениями в нашем городе!" - добавил он.

Также мэр призвал киевлян и гостей столицы передать привет защитникам Украины, сегодня защищают государство на востоке страны.

"Пусть Новый год принесет каждому из нас то, чего мы ждем. А мы, украинцы, ждем мира на нашей земле. Особые поздравления в эти праздники - нашим ребятам, которые, чтобы мы собрались на этой площади и радостно праздновали, защищают Украину на востоке нашего государства. - и в Новый год, и в Рождество, и в дождь и снег. Я хотел бы, чтобы мы все вместе сейчас их поздравили", - подчеркнул он.

"Ві-ри-мо! Че-ка-ємо!" - скандировал Виталий Кличко и киевляне и гости столицы, которые собрались на Софийской площади.

Городской голова пожелал всем присутствующим на праздновании хорошего настроения, здоровья, тепла и любви, исполнения желаний, успехов в новом году. "Дарите подарки, положительные эмоции, любовь и тепло друзьям и близким, которые рядом с вами! С праздником!" - сказал Виталий Кличко.

Огни на главной елке на Софийской площади зажгли по традиции уже пятый год подряд. Высота нынешней елки - 25 м. Ее украшают 1,5 тыс. игрушек и более 3 км гирлянд, сияющих холодным "арктическим" светом. Елка на Софийский площади в этом году особое: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции, размещен большой экран, через который посетители праздничной ярмарки могут передать свои приветствия.

На праздничном открытии киевлян и гостей столицы ждал концерт, несколько фотозоне, магический туннель, новогодне-рождественский сувенирный ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес.

Праздновать Новый 2019 в Киеве можно не только на Софийской площади, но и на Подоле - на Контрактовой площади и ул. Сагайдачного. Тематика новогодне-рождественских праздников в столице - концепция удивительного Северного Сияния.

Впервые на Софийский площади запущен поезд желаний “Полярный Экспресс”, где каждый желающий, проехав остановку, может загадать желание. Работают на двух главных новогодних локациях и рождественские ярмарки с фуд-кортами и сувенирами.

Елку на Контрактовой площади, которую зажгли 15 декабря, украшают игрушки в стиле творчества украинской народной художницы Марии Примаченко. На улице Сагайдачного стоят фигуры странных ярких зверей из картин художницы.