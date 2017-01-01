Суд подтвердил незаконность повышения тарифов на обслуживание домов в Киеве - адвокат

Собственники 8327 многоквартирных домов 1,5 года переплачивали за обслуживание домов и придомовых территорий.

Читай также: В Киеве цена на отопление и горячую воду вырастет больше чем на 20%

20 декабря Шестой административный апелляционный суд подтвердил судебное решение первой инстанции о том, что в Киеве тарифы на обслуживание домов и придомовых территорий утверждены с нарушениями. Об этом в Facebook сообщил представитель адвокатского объединения “Сухов, Кочан & Барристерс“ Юрий Сухов.

В частности, суд признал незаконным распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года “Об установлении тарифов и структуры тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий“.

Читай также: Гройсман: Отопление подорожает не более чем на 16%

“Фактически суд обязал столичную власть отменить свое распоряжение, на основании которого были в несколько раз повышены тарифы на содержание домов и придомовых территорий для 8327 многоквартирных домов в десяти районах Киева“, - отметил Сухов.

Все эти дома обслуживаются коммунальными предприятиями - районными управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда, уточнил адвокат.

Читай также: Цена на отопление в Киеве может вырасти на треть

Истцом выступила общественная организация “Союз собственников жилья Украины“ во главе с Алексеем Кучеренко, отметил Сухов.

“В результате разбирательства судом установлен ряд свидетельств недопустимой манипуляции с тарифами, реализованной столичной властью. Хотя, думаю, подобная ситуация идентична и других городах Украины“, - говорит адвокат.

Читай также: Киевтеплоэнерго обнародовало тарифы на отопление

Речь идет об отсутствии всех технических паспортов по указанным жилым домам, отсутствии необходимой градостроительной и землеустроительной документации.

Кроме того, тарифы и их структура были утверждены без проверки экономической обоснованности, подчеркнул Сухов.

Читай также: В Украине будут контролировать качество теплоснабжения

“Можно говорить о безусловном прецеденте, который может стать основой для инициирования местными общинами вопроса пересмотра тарифной политики в регионах по всей стране“, - отмечает он.

Ранее в КГГА обещали снизить тарифы для киевлян при сотрудничестве с USAID и ЕБРР.