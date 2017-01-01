В Киеве мужчина упал с моста в реку: Чудом спасли
Появилось видео спасения мужчины, который упал с моста в реку Днепр в Киеве.
Соответствующее видео опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.
Читай также: В Кривом Роге мать с ребенком выбросилась с 10 этажа
На кадрах видно, как спасатели помогают мужчине перебраться на безопасную поверхность льда и им удается спасти мужчину от неминуемой гибели в ледяной воде.
Происшествие случилось в четверг, 20 декабря, в 12:15 в службу спасения 101 в Киеве поступило сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек.
Спасателям удалось достать пострадавшего из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования и передать работникам медицинской службы. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщалось 14 декабря, в Кривом Роге мужчина погиб при попытке украсть кабель.