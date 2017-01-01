В Киеве мужчина упал с моста в реку: Чудом спасли

Сегодня с моста Метро в реку Днепр упал человек.

Спасатели ГСЧС вытащили из воды мужчину Скриншот из видео

Появилось видео спасения мужчины, который упал с моста в реку Днепр в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

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На кадрах видно, как спасатели помогают мужчине перебраться на безопасную поверхность льда и им удается спасти мужчину от неминуемой гибели в ледяной воде.

Происшествие случилось в четверг, 20 декабря, в 12:15 в службу спасения 101 в Киеве поступило сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек.

Спасателям удалось достать пострадавшего из воды с помощью водолазно-спасательного оборудования и передать работникам медицинской службы. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщалось 14 декабря, в Кривом Роге мужчина погиб при попытке украсть кабель.