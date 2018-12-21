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На Отрадном на девочку с ножом напал полицейский

Комментариев: 2
Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мать девочки сообщила подробности инцидента
Мать девочки сообщила подробности инцидента
facebook.com/Наталия Саргсян

В парке Отрадном, в Соломенском районе Киева на 12-летнюю девочку напал полицейский с ножом в руках, мужчина хотел забрать ее телефон. 

Об этом сообщил директор территориального управления Государственного бюро расследования (ГБР) в Киеве Руслан Марчук, передает УНН.

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"Вчера (20 декабря - ред.) Около 18 часов, в сквере Соломенского района города Киева двое прохожих проходили мимо девочки. Один с применением ножа совершил разбойное нападение. Девочка позвала на помощь прохожих, те задержали нападавшего. Им оказался работник правоохранительных органов, полиции", - рассказал Марчук.

Также он добавил, что второй человек в нападении не участвовал, лишь наблюдал. Позже он дал показания, которые подтвердили неправомерные действия полицейского.

Мать девочки Наталья Саргсян рассказала детали инцидента на своей странице в Facebook.

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"Сегодня на мою младшую дочь Яну (12 лет), в парке за кинотеатром Тампера в 18:00 напали двое взрослых ребят 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили на снег закрыли рот рукой и отобрали телефон", - рассказала мать девочки.

Сейчас полицейского задержали. Против него завели уголовное производство по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня ему будет сообщено о подозрении.

Как сообщалось 12 декабря, в Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться.

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Теги: нападение, девочка, Киев
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Комментариев (2)
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Media-sapiens    21.12.2018, 12:49
Оценка:  0
Media-sapiens
Нагребли ворья, грабителей и убийц, а мы их содержим...
Media-sapiens    21.12.2018, 12:46
Оценка:  +1
Media-sapiens
Дичь...
Сколько этим проХвесионалам платят, раз уже до такого убожества доходит?
А кинотеатр Тампере, село неасфальтированное, а не Тампера
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