Грипп: В Киеве за сутки умерли две женщины

Болевшие гриппом женщины не пережили осложнения, вызванные заболеванием.

В Киеве за последние сутки от гриппа умерли два человека.

Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

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"Ну, началось... У нас в клинике уже две смерти от гриппа за сутки, у всех грипп типа А. Он был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу", – написала врач.

Также она сообщила, что больные были из группы риска и особенно уязвимы к этому штамму вируса. Они имели сахарный диабет. У одного из умерших его только обнаружили при поступлении в больницу. Кроме того, пациенты обратились за помощью только на пятый день болезни.

"Основное самое тяжелое осложнение сегодняшнего гриппа – тяжелые внегоспитальные вторичные пневмонии", – отметила Голубовская.

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Также Голубовская отметила, что в группе риска находятся больные с сахарным диабетом, избыточной массой тела, дети до 2-х лет и взрослые старше 65 лет.

"Назначение противовирусных препаратов в первые сутки снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций", - сообщает врач.

При этом Голубовская отметила, что в Украине из противовирусных препаратов у нас в стране доступен пока озельтамивир, резистентность к этому препарату очень низкая.

Как сообщалось 20 декабря, эпидемпорог по гриппу и ОРВИ уже превышен в 9 областях.