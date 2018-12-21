В Киеве мужчина с игрушечным пистолетом ограбил заведение

Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы.

В Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра мужчина ограбил заведение, используя игрушечное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Подозреваемого в нападении задержал свидетель и передал правоохранителям.

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Мужчина, угрожая, как выяснилось впоследствии, игрушечным пистолетом, забрал у администратора заведения около четырех тысяч гривен и убежал. Злоумышленника догнал свидетель происшествия и передал нападающего полиции.

Заявительница рассказала, что в служебном помещении посетитель направил в ее сторону пистолет и потребовал деньги из кассы. Испугавшись, девушка выбежала в центральный зал, а мужчина тем временем забрал деньги и попытался скрыться.

Полицейские забрали у преступника игрушечный пистолет и деньги, похищенные из кассы.

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Нападающему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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