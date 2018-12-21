Киев остановился в пробках
Киев вечером в пятницу, 21 декабря, сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Непростая ситуация в центре города. Движение осложнено вблизи станций метро Театральная, Университет, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Печерская, Дружбы народов, Лыбедская, Олимпийская, также масштабная пробка в направлении станции метро Выдубичи.
Пробки наблюдаются и между станциями метро Нивки и Святошин, тянучка - на Окружной дороге и около станции метро Академгородок.
Также движение осложнено около станций метро Днепр, Гидропарк и Левобережная.
Cмотрите фотогалерею: Киев остановился в пробках
Напомним, на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.
В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта
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