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Киев остановился в пробках

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Непростая ситуация, в частности, вблизи станций метро Театральная, Университет, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого.
Пробки в Киеве
Пробки в Киеве
Корреспондент.net

Киев вечером в пятницу, 21 декабря, сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Непростая ситуация в центре города. Движение осложнено вблизи станций метро Театральная, Университет, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Печерская, Дружбы народов, Лыбедская, Олимпийская, также масштабная пробка в направлении станции метро Выдубичи.

Пробки наблюдаются и между станциями метро Нивки и Святошин, тянучка - на Окружной дороге и около станции метро Академгородок.

Также движение осложнено около станций метро Днепр, Гидропарк и Левобережная.

 

Cмотрите фотогалерею: Киев остановился в пробках

 

Напомним, на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    21.12.2018, 19:27
Оценка:  0
atos
Бензин подешевел просто, вот все и выйхал )))
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