Непростая ситуация, в частности, вблизи станций метро Театральная, Университет, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого.

Киев вечером в пятницу, 21 декабря, сковали пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Непростая ситуация в центре города. Движение осложнено вблизи станций метро Театральная, Университет, Золотые ворота, Площадь Льва Толстого, Печерская, Дружбы народов, Лыбедская, Олимпийская, также масштабная пробка в направлении станции метро Выдубичи.

Пробки наблюдаются и между станциями метро Нивки и Святошин, тянучка - на Окружной дороге и около станции метро Академгородок.

Также движение осложнено около станций метро Днепр, Гидропарк и Левобережная.

Cмотрите фотогалерею: Киев остановился в пробках

Напомним, на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта.

В центре Киева до конца июля ограничат движение транспорта

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