Главврач роддома №5: По внедрению перинатальных технологий Киев опережает некоторые ведущие европейские страны

Городская администрация называет перинатальную сферу одной из приоритетных в городе. Мы встретились с новым руководителем городского родильного дома №5 Дмитрием Говсеевым, чтобы поговорить о планах развития этого медицинского учреждения и родовспомогательной службы в целом.

“В режиме телемедицины врач ответит на большинство вопросов беременной женщины“

Дмитрий Александрович, начнем с актуального: как современные технологии влияют на перинатальную сферу?

При таком быстром развитии технологий мы не можем оставаться в рамках существующей системы, а должны внедрять самые современные наработки. Мне приятно, что городская администрация поддерживает это видение. И, как результат, те успешные проекты, которые уже проверены на базе нашего роддома, планируется реализовывать во всем городе.

– О каких именно изменениях вы говорите?

– Назову вам несколько направлений, где у нас уже есть успехи, где мы идем в ногу со временем и порой даже опережаем по технологиям некоторые ведущие европейские страны. Направление первое – организация телемедицины. Сейчас в основном женщины жалуются на то, что теряют много времени: нужно записаться на прием, отстоять очередь. Круглосуточная аудио-, видеоконсультация по вопросам беременности значительно быстрее, чем визит к доктору. Конечно, если будут осложнения, то тогда нужна консультация специалиста в роддоме. Но большую часть вопросов можно решить в режиме онлайн. Направление второе – электронные базы. Сейчас до 80% времени врач тратит на заполнение документов. Это время он бы мог уделить пациентам или же своей самоподготовке как специалиста.

- И что же вы предлагаете?

В нашем роддоме мы внедрили систему электронной истории болезни Dorado. Она позволяет самим высчитывать аналитику, вести статистику, анализировать состав пациентов, упростить работу и доступ к другим медицинским базам данных. Мы таким образом уходим от практики, когда каждый врач спрашивает пациента, чем болели в детстве, отправляет сдавать анализы. Мы идем к достижимой мечте – когда у каждого человека есть карточка медицинского страхования, как на Западе.

“Мы предложили оценивать эффективность работы сотрудников“

– На интернет-форумах будущие мамы часто обсуждают вопрос о домашних родах. Какая ваша позиция по этому вопросу?

– Это один из наших проектов, который мы назвали “домашние роды под защитой родильного дома“. Нужно признать, что часть женщин не хочет рожать в условиях родильного дома. Они не хотят акушерской агрессии, чтоб доктора решали, когда должен родиться ребенок. Поэтому есть “домашние“ акушерки. Но домашние роды не всегда проходят успешно. Бороться с таким явлением нет смысла, ведь по городу проходит в год больше ста таких родов, по стране – еще больше.

– И что же можно с этим сделать?

– Мы решили пойти двумя путями. Первый – обучение “домашних“ акушерок. Они у нас проходят курсы и сдают экзамены. Второй – создание условий, как дома, в роддомах. У нас уже есть четыре такие палаты: без кресел, инструментов, оборудования. Там есть ванная, обычная кровать, гимнастический уголок. Женщина сама решает, где и в какой позе рожать. При этом при родах присутствуют родственники, “домашняя“ акушерка. Врач приходит только в случае осложнений. Уже прошло 200 родов, в 2% случаев – кесарево сечение. При том, что в роддомах эта статистика выше – ближе к 30%. Затраты на такие роды минимальные, близкие к себестоимости. Сейчас перенимает у нас опыт по этому вопросу Чернигов. Мы же равняемся на Голландию, где самый большой процент домашних родов. Мы сотрудничаем с Мишелем Оденом, одним из основоположников этого направления. Хотя он сам акушер, но за домашние роды. В результате нам удалось добиться того, что уровень смертности при домашних родах значительно снизился.

– В связи с реформой медицины сейчас изменятся принципы финансирования. Есть ли у вас наработки по этому вопросу?

– Да, мы работаем над системой оценивания качества услуг по методу “Маккинси 7С“. Сегодня финансирование из бюджета идет не по принципу эффективности, а по количеству койко-мест в больницах. Мы же предлагаем оценивать по степени сложности операций, по показателям улучшения здоровья. То есть мы вырабатываем более гибкие, эффективные критерии оценивания всего коллектива. Тем более, что в Концепции реформы здравоохранения прописана большая самостоятельность руководителям медицинского учреждения. Еще одно важное направление – обучение семейных врачей. По медицинской реформе сейчас основная нагрузка ляжет на семейных докторов. Они будут принимать решение, есть ли у беременной осложнения, нужна ли помощь специалиста. Мы на базе роддома проводим подготовку семейных врачей по направлению акушерство. То есть готовим врачей, которые позже будут с нами сотрудничать.

“Хотя в целом по статистике количество родов по стране падает, в нашем роддоме оно растет“

– Судя по отзывам киевлян, то ваш родильный дом – один из лучших в городе. Как удалось добиться такой репутации?

– Репутация формируется годами, а то и десятилетиями. Недавно к нам приезжал мэр Виталий Кличко на празднование появления на свет 250-тысячного новорожденного. Это большая цифра, и она о многом говорит. А ежегодно мы принимаем по 4200-4500 родов. Женщины, когда выбирают, где рожать, идут к лучшим врачам, на современные технологии – все это у нас есть. Сейчас в городе внедряется проект “Деньги идут за пациентом“. То есть медучреждения, где больше пациентов, получают большее финансирование. Хотя в целом по статистике количество родов по стране падает, в нашем роддоме оно растет. С внедрением принципа “Деньги идут за пациентом“ у нас увеличится финансирование. Также важный момент – у нас единственный в столице роддом, который принимает женщин с патологиями, не связанными с беременностью. Поэтому у нас повышенные требования к врачам, ведь они должны обладать знаниями не только в перинатальной сфере, но и фундаментальные знания в других направлениях.

– В этом году Виталий Кличко дважды приезжал к вам в медицинское учреждение. Насколько вы – персонал и пациенты – чувствуете внимание городской власти?

– Очень приятно, что и мэр лично, и Департамент здравоохранения Киевской администрации нас поддерживают. Это хорошо, когда мэр не только контролирует, куда выделяются деньги, а и сам лично проверяет это. Виталий Кличко за год побывал во всех роддомах Киева. Это говорит о его заинтересованности в том, чтобы детки рождались здоровыми. Особо хочу отметить качественные изменения, начиная с 2014 года. У нас есть современное оборудование, лучшие специалисты, стабильное финансирование. Впервые на моей памяти все роддома на 100% обеспечены всем необходимым. И главное, возможность внедрять современные подходы в перинатальной сфере.

– Можем ли мы конкурировать с европейскими роддомами?

– У нас оборудование и инструментарии, как в ведущих странах мира. Впервые на моей памяти все родильные дома обеспечены всем необходимым, чего не было никогда. Даже, например, получено оборудование для определения абсолютно всех компонентов свертывающей системы крови. Пять лет назад я бы не поверил, что каждый акушер сможет оперативно проверить кровь. Этот тот случай, когда лучше предупредить, чем потом лечить. Современное оборудование позволяет понять, насколько вероятны патологии. Для меня важно то, что врач должен захотеть расти. Сегодня стетоскоп – это всего лишь символ. У нас есть украинский стартап – мы разработали систему, по которой беременная женщина получает прибор, записывает им сердцебиение плода. И доктор на расстоянии слушает и говорит – все нормально или нет. Современные технологии позволят с другой стороны подойти к этому вопросу. Со всей страны приезжают к нам, смотрят. Развитие технологий и внимание городской власти позволило нам вывести на новый уровень перинатальную сферу.

Подготовил Аркадий КАЛЮЖНЫЙ