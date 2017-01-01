В Киеве десятки домов остались без водоснабжения
В Киеве в связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно отсутствует водоснабжение в 20 домах. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает пресс-служба Киевводоканала.
"По состоянию на 16:00 21 декабря ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
В частности, указано, что в список домов, где временно отсутствует водоснабжение, вошли такие адреса:
ул. Городская, 2;
ул. Данила Щербакивского, 37;
ул. Дорогожицкая, 18А, 16, 14А;
ул. Елены Телиги, 15;
ул. Маршала Малиновского, 25, 25В;
пр-т. Лесной, 31;
ул. Кубанской Украины, 20, 22, 24Б;
бул. Вацлава Гавела, 21Б, 21В;
ул. Новополевая, 97Б, 99, 99-А, 101, 101А;
ул. Смоленская, 3.
При этом коммунальщики пообещали, что ликвидируют повреждения на сети ориентировочно за сутки.
Ранее в Киеве отключили холодную воду на 9 улицах из-за аварии на сетях водоснабжения.
Также сообщалось, что в Украине 34,9% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии.
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