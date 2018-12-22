В Киеве из-за обрыва альпинистского снаряжения погиб ремонтник

Полиция Киева начала уголовное производство из-за гибели мужчины на стройке.

В Киеве во время выполнения работ в многоэтажке в результате обрыва альпийского снаряжения разбился ремонтник.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Победы. Сотрудники полиции установили, что в одной из квартир на стройке мужчина устанавливал окна. В этот момент оборвалась альпийское снаряжение. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.

Инцидент произошел на проспекте Победы npu.gov.ua

Также правоохранители пообщались с коллегами погибшего и свидетелями происшествия и выяснили, что 29-летний мужчина проживал в Киеве.

Инцидент произошел на проспекте Победы npu.gov.ua

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины этого трагического события.

Напомним, в Индустриальном районе Харькова на перекрестке улиц Мира и Северной 46-летнего рабочего насмерть засыпало грунтом в глубокой яме.