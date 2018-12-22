Охранники супермаркета жестоко избили покупателей - СМИ

Магазин находится в студенческом городке КПИ.

Два парня не захотели оплачивать товар Скриншот из видео

В Киеве в студенческом городке КПИ недалеко от остановки скоростного трамвая Полевая в магазине сети супермаркетов охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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“Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать“, - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, после избиения в помещении магазина охранники вывели парней на улицу и продолжили избивать их там.

Как сообщалось 6 декабря, появилось видео убийства охранником нападавшего вора в супермаркете Харькова.