Охранники супермаркета жестоко избили покупателей - СМИ
В Киеве в студенческом городке КПИ недалеко от остановки скоростного трамвая Полевая в магазине сети супермаркетов охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе.
Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.
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“Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать“, - говорится в сообщении.
По данным очевидцев, после избиения в помещении магазина охранники вывели парней на улицу и продолжили избивать их там.
Как сообщалось 6 декабря, появилось видео убийства охранником нападавшего вора в супермаркете Харькова.