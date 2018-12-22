Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Охранники супермаркета жестоко избили покупателей - СМИ

Комментариев: 2
Магазин находится в студенческом городке КПИ.
Два парня не захотели оплачивать товар
Два парня не захотели оплачивать товар
Скриншот из видео

В Киеве в студенческом городке КПИ недалеко от остановки скоростного трамвая Полевая в магазине сети супермаркетов охранники жестоко избили покупателей прямо на кассе.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Читай также: В Днепре хулиганы избили охранника супермаркета

“Два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду работники этого агентства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать“, - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, после избиения в помещении магазина охранники вывели парней на улицу и продолжили избивать их там.

Как сообщалось 6 декабря, появилось видео убийства охранником нападавшего вора в супермаркете Харькова.

Поделись:
Теги: избиение, охранник, Киев, супермаркет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
AlyonaFedyk    22.12.2018, 14:10
Оценка:  +1
AlyonaFedyk
звери, а не люди
doc1    22.12.2018, 14:12
Оценка:  0
doc1
то напевно моск алі!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь