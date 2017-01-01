В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Информация поступила правоохранителям в 18.30 субботы, 22 декабря, сообщили в столичной полиции.

На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится эвакуация людей и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Напомним, в последний раз столичный железнодорожный вокзал эвакуировали из-за сообщения о минировании 27 ноября. Тогда информация о минировании оказалась ложной.

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