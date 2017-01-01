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Взрывчатку на вокзале Киева не нашли

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Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.
Взрывчатку на вокзале Киева не нашли
facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Силовики завершили проверку информации о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции вечером в субботу, 22 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Для проведения проверки из здания вокзала эвакуировали около двух тысяч человек.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Напомним, сегодня в 18.30 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы.

Ранее последний раз столичный железнодорожный вокзал эвакуировали из-за сообщения о минировании 27 ноября. Тогда информация о минировании оказалась ложной.

 

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Теги: вокзал, эвакуация, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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