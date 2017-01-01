Под Киевом из-за ДТП образовалась километровая пробка

На Старообуховской трассе под Киевом из-за аварии на дороге образовался затор, который растянулся на несколько километров.

На Старообуховской трассе под Киевом из-за дорожно-транспортного происшествия образовался длинный затор. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает УНН.

Указано, что ДТП произошло в районе правительственных дач.

При этом сообщается, что пробка из-за аварии растянулась на несколько километров.

Ранее в субботу в центре Киева образовались пробки из-за аварий.

Также сообщалось, что на контрольном пункте пропуска между Украиной и Словакией со стороны соседней страны образовались двухкилометровые очереди.

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