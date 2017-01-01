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Под Киевом из-за ДТП образовалась километровая пробка

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На Старообуховской трассе под Киевом из-за аварии на дороге образовался затор, который растянулся на несколько километров.
Место ДТП на Старообуховской трассе
Место ДТП на Старообуховской трассе
УНН

На Старообуховской трассе под Киевом из-за дорожно-транспортного происшествия образовался длинный затор. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает УНН.

Указано, что ДТП произошло в районе правительственных дач.

При этом сообщается, что пробка из-за аварии растянулась на несколько километров.

 

 

Ранее в субботу в центре Киева образовались пробки из-за аварий.

Также сообщалось, что на контрольном пункте пропуска между Украиной и Словакией со стороны соседней страны образовались двухкилометровые очереди.

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Теги: Киев, ДТП, авария, пробки, пробка, затор, трасса, пробки на дорогах, пробки в Киеве, пробки Киев
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Источник: korrespondent.net

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