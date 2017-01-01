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Часы на Доме профсоюзов в Киеве заработали впервые с 2014 года

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Пока электронное табло работает в тестовом режиме, а полноценно заработает через неделю.

В Киеве на Доме профсоюзов вновь заработали главные часы страны, сообщает ТСН.

Так, сообщается, что пока электронное табло работает в тестовом режиме. Бесперебойно показывать время и погодные условия часы будут уже через неделю.

Также стало известно, что новое табло больше предыдущего, к тому же еще и циклическое.

Отмечается, что еще не известно, как зазвучит киевский "Биг Бен" - предварительно каждый час раздавался народный гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій".

Главные часы Украины на Доме профсоюзов заработали впервые с 2014 года.

Напомним, здание Дома профсоюзов открыли после рекорнструкции в мае. Внутри здание будет отведено место под музей, посвященный Революции достоинства.

Отметим, накануне официально закрыли заведение общепита в Доме профсоюзов, из-за которого произошел скандал.

 

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Теги: Киев, часы, Дом профсоюзов
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Источник: korrespondent.net

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