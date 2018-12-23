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В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью

Комментариев: 3
Обработка елей была сделана для защиты от вандалов.
В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью
© rubryka.com
Фото 1/3
  • Неприятный запах начинает выделяться, только если занести дерево в помещение
  • Неприятный запах начинает выделяться, только если занести дерево в помещение
  • Неприятный запах начинает выделяться, только если занести дерево в помещение
В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью
Неприятный запах начинает выделяться, только если занести дерево в помещение
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В Киеве сотрудники коммунальной службы обработали хвойные деревья и кусты специальными репеллентами с неприятным запахом. Это делается для защиты от вандалов, которые активизируются перед новогодними праздниками.

Об этом сообщают КП СЗН столичных районов, передает Рубрика.

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Стоит отметить, что на улице, на морозе жидкость не имеет неприятного запаха и не наносит людям вреда, но если обработанную елку или сосну занести в помещение, он начинает выделять устойчивый, резкий неприятный запах.

Обработанные елки отмечают табличками. Одновременно зеленые зоны патрулируют оперативные группы.

Как сообщалось 7 ноября, киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки.

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Теги: вандалы, кража, елки, Киев
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Комментариев (3)
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atos    23.12.2018, 16:57
Оценка:  +1
atos
Гавном что-ли?))))
traktor23    23.12.2018, 16:12
Оценка:  0
traktor23
Пздц... это такая важная новость для всей страны, прям так важно что в киеве кроме его жителей, теперь и елки смердеть будут. Прям так важно как будто это новость о том какие прокладки использует сегодня Тимошенко- Григян мойше кандидат. Просто ппц как важно...
weightless    23.12.2018, 16:47
Оценка:  -1
weightless
Вы обиделись, что Вам в Голосиевском лесу
не удастся елку срубить, как обычно?
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