В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью

Обработка елей была сделана для защиты от вандалов.

Неприятный запах начинает выделяться, только если занести дерево в помещение

В Киеве сотрудники коммунальной службы обработали хвойные деревья и кусты специальными репеллентами с неприятным запахом. Это делается для защиты от вандалов, которые активизируются перед новогодними праздниками.

Об этом сообщают КП СЗН столичных районов, передает Рубрика.

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Стоит отметить, что на улице, на морозе жидкость не имеет неприятного запаха и не наносит людям вреда, но если обработанную елку или сосну занести в помещение, он начинает выделять устойчивый, резкий неприятный запах.

Обработанные елки отмечают табличками. Одновременно зеленые зоны патрулируют оперативные группы.

Как сообщалось 7 ноября, киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки.