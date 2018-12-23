В Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью
В Киеве сотрудники коммунальной службы обработали хвойные деревья и кусты специальными репеллентами с неприятным запахом. Это делается для защиты от вандалов, которые активизируются перед новогодними праздниками.
Об этом сообщают КП СЗН столичных районов, передает Рубрика.
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Стоит отметить, что на улице, на морозе жидкость не имеет неприятного запаха и не наносит людям вреда, но если обработанную елку или сосну занести в помещение, он начинает выделять устойчивый, резкий неприятный запах.
Обработанные елки отмечают табличками. Одновременно зеленые зоны патрулируют оперативные группы.
Как сообщалось 7 ноября, киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки.
не удастся елку срубить, как обычно?