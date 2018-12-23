Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РПЦ продолжает строить свой монастырь на территории Киевской лавры - депутат

Комментариев: 3
От министра культуры требуют остановить незаконное строительство.
РПЦ продолжает строить свой монастырь на территории Киевской лавры - депутат
© facebook.com/Дмитрий Тымчук
Фото 1/4
  • Несмотря на очевидное нарушение закона стройка продолжается
  • Несмотря на очевидное нарушение закона стройка продолжается
  • Несмотря на очевидное нарушение закона стройка продолжается
  • Несмотря на очевидное нарушение закона стройка продолжается
РПЦ продолжает строить свой монастырь на территории Киевской лавры - депутат
Несмотря на очевидное нарушение закона стройка продолжается
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На территории Киев-Печерской лавры продолжается незаконное строительство монастыря Российской православной церкви.

Об этом на на своей странице в Facebook написал народный депутат Дмитрий Тымчук.

Читай также: В Киевсовете решили снести МАФ УПЦ МП возле руин Десятинной церкви

“Полтора месяца назад мы сообщали о незаконном строительстве, которое осуществляет на территории памятника из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО – Киево-Печерской лавры – монастырь РПЦ в Украине (ранее известной как УПЦ МП). И что вы думаете? Несмотря на очевидное нарушение закона, несмотря на весь резонанс в СМИ, стройка продолжается”, - подчеркнул Тымчук.

Депутат обратился к министру культуры Евгению Нищуку с требованием остановить незаконное строительство.

Стоит отметить, Киево-Печерская лавра является собственностью государства Украина и была только лишь передана в аренду Украинской православной церкви Московского патриархата. В 1990 году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось 13 декабря, Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.
 

Поделись:
Теги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ МП, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Василище    23.12.2018, 17:55
Оценка:  -1
Василище
На майдане помёрз,покричал,поскакал на сцене и получил место министра на века...А поумней деятелей в стране не нашлось?
СветБобра    23.12.2018, 17:48
Оценка:  0
СветБобра
То не монастир, то казарма для іхтамнетів.
sharry-sharry    23.12.2018, 17:34
Оценка:  +1
sharry-sharry
Хозяевами себя почувствовали на украинской земле,давно люлей не получали!Гнать их нужно,поганой метлой.Московские попы уже совсем обнаглели,ни совести,ни стыда,ни веры в бога нет,.Отъели рожи,разъезжают на дорогих хамерах,замки в собственность возвели, врут постоянно и сеют вражду,упыри!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь