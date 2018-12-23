РПЦ продолжает строить свой монастырь на территории Киевской лавры - депутат

От министра культуры требуют остановить незаконное строительство.

На территории Киев-Печерской лавры продолжается незаконное строительство монастыря Российской православной церкви.

Об этом на на своей странице в Facebook написал народный депутат Дмитрий Тымчук.

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“Полтора месяца назад мы сообщали о незаконном строительстве, которое осуществляет на территории памятника из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО – Киево-Печерской лавры – монастырь РПЦ в Украине (ранее известной как УПЦ МП). И что вы думаете? Несмотря на очевидное нарушение закона, несмотря на весь резонанс в СМИ, стройка продолжается”, - подчеркнул Тымчук.

Депутат обратился к министру культуры Евгению Нищуку с требованием остановить незаконное строительство.

Стоит отметить, Киево-Печерская лавра является собственностью государства Украина и была только лишь передана в аренду Украинской православной церкви Московского патриархата. В 1990 году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщалось 13 декабря, Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

