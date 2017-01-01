В Борисполе упала огромная новогодняя елка

Большое наряженное дерево рухнуло прямо в здании аэропорта.

В международном аэропорту Борисполь упала большая новогодняя елка с игрушками.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбук.

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“Масштабное авиационное происшествие в коррупционном и дорогом аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель:)“, - отметили в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью.

Кроме того, ранее главная елка США погасла из-за “шатдауна“.