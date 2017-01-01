Киевавтодор предупреждает об ухудшенной ситуации на дорогах

Дорожники говорят, что снег будет идти весь день 24 декабря.

В понедельник, 24 декабря, в Киеве в течение дня ожидаются снегопады, поэтому автомобилистам нужно быть осторожными на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора на странице в Фейсбук.

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Также в организации призывают владельцев авто не оставлять машины на обочине. В столице работает снегоуборочная техника и посыпальщики дорог, которым может мешать припаркованный транспорт.

В Киевавтодоре отметили - с помощью малогабаритной техники и спецсредств специальные бригады убирают снег и посыпают подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, лестницы, тротуары и остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые ремонтируют Чернобыльскую улицу.