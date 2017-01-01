Защищал любимую: Мужчина ударил дворника ножом в грудь

Конфликт произошел при совместном распитии алкогольных напитков.

В Киеве 29-летний мужчина выпивал с двумя женщинами. В ходе общения возник конфликт, в результате которого одна из женщин получил удар ножом в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Инцидент произошел в Печерском районе на Предславянской улице в подсобном помещении, в котором и проживали участники конфликта: пострадавшая 52-летняя женщина-дворник, а также ее коллега с сожителем.

При распитии алкогольных напитков женщины поссорились. Мужчина вступился за любимую, ударив ножом в грудь обидчицу и избив ее по голове.

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Пострадавшая выбежала на улицу, прохожие вызвали скорую. По делу начато досудебное расследование по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил 24-летнего посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений.