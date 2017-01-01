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Спасатели в метель больше двух часов тушили пожар в частном доме

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Спасателям пришлось постоянно подвозить воду, так как дом находится далеко от гидрантов.
Спасатели в метель больше двух часов тушили пожар в частном доме
© facebook.com/DSNSKyiv
Фото 1/8
  • Пожар в частном доме в Киеве не удавалось потушить часами
  • Сложность заключалась в том, что спасателям приходилось подносить воду
  • Пожар с чердака распространился на площадь более 150 метров
  • Непогода не способствовала быстрому тушению пожара
  • Пожар начался с чердака, но распространился дальше
  • Причину возгорания до сих пор не определили
  • К счастью, в пожаре в частном доме, который не могли потушить очень долго, никто не пострадал
  • Спасатели задействовали 11 единиц техники и 50 человек для ликвидации огня
Спасатели в метель больше двух часов тушили пожар в частном доме
Пожар в частном доме в Киеве не удавалось потушить часами
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В Киеве произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Промышленной в Дарницком районе. Об этом сообщило столичное управление ГосЧС в Facebook.

Информация о возгорании поступила поздно вечером в понедельник. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

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“Как оказалось, в двухэтажном жилом доме горит чердак на площади 60 м2 с последующим распространением огня на всю площадь чердака“, – отмечают спасатели.

Пожар, распространившийся на площадь в 150 м2, был локализован в 1:32. Полностью потушили его в 1:54. Никто не пострадал.

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Сложность пожара заключалась в том, что дом находится далеко от гидрантов. Из-за этого спасателям пришлось постоянно подвозить воду. В тушении участвовали около 50 человек и 11 единиц техники. Причину пока не установили.

Ранее появилось видео взрыва на Львовской ярмарке, в котором пострадали пять человек.

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Теги: Киев, видео, фото, дом, огонь, пожар, пожарные, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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