Спасателям пришлось постоянно подвозить воду, так как дом находится далеко от гидрантов.

Пожар в частном доме в Киеве не удавалось потушить часами

Спасатели в метель больше двух часов тушили пожар в частном доме

На весь экран Свернуть

Спасатели в метель больше двух часов тушили пожар в частном доме

Читай также: Взрыв во Львове: известно о состоянии пострадавших

В Киеве произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Промышленной в Дарницком районе. Об этом сообщило столичное управление ГосЧС в Facebook.

Информация о возгорании поступила поздно вечером в понедельник. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Читай также: В Карпатах сгорела гостиница: один человек погиб

“Как оказалось, в двухэтажном жилом доме горит чердак на площади 60 м2 с последующим распространением огня на всю площадь чердака“, – отмечают спасатели.

Пожар, распространившийся на площадь в 150 м2, был локализован в 1:32. Полностью потушили его в 1:54. Никто не пострадал.

Читай также: В Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле

Сложность пожара заключалась в том, что дом находится далеко от гидрантов. Из-за этого спасателям пришлось постоянно подвозить воду. В тушении участвовали около 50 человек и 11 единиц техники. Причину пока не установили.

Ранее появилось видео взрыва на Львовской ярмарке, в котором пострадали пять человек.