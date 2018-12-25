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В Киеве мужчина умер в маршрутке

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Причина смерти мужчины неизвестна. По словам его родных, в последнее время у него были проблемы с давлением.
Инцидент произошел на маршруте Бровары – Киев
Инцидент произошел на маршруте Бровары – Киев
Информатор

Утром во вторник в Киеве возле станции метро Лесная в маршрутном такси умер мужчина. Об этом сообщает Информатор 25 декабря.

Отмечается, что погибшим оказался уроженец Западной Украины. На момент смерти мужчине исполнился 61 год.

"По словам водителя, инцидент произошел около 6:40 на маршруте Бровары – Киев. Бригада скорой помощи, которая прибыла на место происшествия, зафиксировала смерть мужчины… Причина смерти мужчины неизвестна, однако, по словам его родных, в последнее время у него были проблемы с давлением", – говорится в сообщении.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина умер в маршрутке

 

Ранее в Киеве возле станции метро Черниговская у входа в ломбард умер мужчина. Инцидент произошел утром в понедельник, 17 декабря. Мужчине было 60 лет, по предварительным данным, у него были проблемы с сердцем.

Также сообщалось, что в Киеве на строительстве возле станции метро Выставочный центр обнаружили труп мужчины.

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Теги: Киев, смерть, мужчина, Бровары, умер, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doc1    25.12.2018, 15:50
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