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В Киеве пытались украсть елку: Подрались на ножах и топорах

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Пострадавший писать заявление на грабителей отказался.
В Киеве пытались украсть елку: Подрались на ножах и топорах
© informator.news
Фото 1/3
  • На продавца елок напали двое мужчин
  • На продавца елок напали двое мужчин
  • На продавца елок напали двое мужчин
В Киеве пытались украсть елку: Подрались на ножах и топорах
На продавца елок напали двое мужчин
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В Киеве на улице Урловской, 19, около трех часов ночи из-за попытки похитить елку возникла драка с применением ножа, перцового баллончика и топора.

Об этом сообщает сообщает Информатор.

Из окна своего автомобиля продавец елок заметил двух мужчин, которые рассматривают его товар, и подошел к потенциальным покупателям.

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Однако молодые люди, увидев хозяина деревьев, набросились на него с ножом. Продавец начал обороняться топором. Ему распылили в лицо перцовый баллончик.

Когда на место события прибыли полицейские, хулиганы схватили одну из елок и попытались скрыться. Их догнали и задержали.

Пострадавший писать заявление отказался, но правоохранители составили на злоумышленников административные протоколы за хулиганство.

Как сообщалось 23 декабря, в Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью.

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Теги: Киев, елка, Новый год
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