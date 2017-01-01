Пострадавший писать заявление на грабителей отказался.

В Киеве пытались украсть елку: Подрались на ножах и топорах

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В Киеве пытались украсть елку: Подрались на ножах и топорах

В Киеве на улице Урловской, 19, около трех часов ночи из-за попытки похитить елку возникла драка с применением ножа, перцового баллончика и топора.

Об этом сообщает сообщает Информатор.

Из окна своего автомобиля продавец елок заметил двух мужчин, которые рассматривают его товар, и подошел к потенциальным покупателям.

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Однако молодые люди, увидев хозяина деревьев, набросились на него с ножом. Продавец начал обороняться топором. Ему распылили в лицо перцовый баллончик.

Когда на место события прибыли полицейские, хулиганы схватили одну из елок и попытались скрыться. Их догнали и задержали.

Пострадавший писать заявление отказался, но правоохранители составили на злоумышленников административные протоколы за хулиганство.

Как сообщалось 23 декабря, в Киеве коммунальщики обработали елки вонючей жидкостью.