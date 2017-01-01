Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко в интересах страны добился поддержки мирового сообщества – политолог

Комментариев: 0
Порошенко в интересах страны добился поддержки мирового сообщества – политолог

Президент Украины Петр Порошенко на деле доказал, что действует в интересах Украины, добившись поддержки мирового сообщества. Об этом заявил политолог Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.

«За короткий период времени президент Порошенко добился сразу двух крупных побед за рубежом для всей страны. Бьюсь об заклад, вы наверняка толком даже о них не слышали. И это я не о Томосе, кстати. А все почему? Потому что Петр Алексеевич, снова-таки, в отличие от некоторых, работает для страны», - отметил политолог. 

По его словам, за последнее время Генеральная ассамблея ООН приняла несколько важных решений в пользу Украины. 

«Итак, за два месяца Генассамблея ООН приняла сразу две важнейшие резолюции по Крыму. Сейчас мы оказались в ситуации, когда Россия фактически захватила Керченский пролив, закрыв нашим портам Бердянска и Мариуполя возможность принимать и отправлять корабли. И вот в таком положении Порошенко проявил свои дипломатические качества и огромным трудом добился поддержки мирового сообщества», - продолжил Владимир Макаровский.

Политолог напоминает, что принятые резолюции ООН – это результат дипломатических переговоров президента Украины.    

«Это, кстати, последствия еще его последнего визита в США, где он выступал в ООН. Так вот, Порошенко обещал, что эти резолюции будут приняты. А его еще тогда, кстати, критиковали, что он на поездку потратил бюджетные деньги. Ну и где эти критики сейчас?» - задался вопросом политический эксперт.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь