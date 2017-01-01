В центре Киева десятки домов остались без тепла

В Подольском районе Киева произошла авария на магистральной теплосети, из-за чего без отопления остались десятки домов.

В Киеве в Подольском районе из-за аварии в среду, 26 декабря, без теплоснабжения остался 61 дом. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевтеплоэнерго в Facebook.

Указано, что произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, из-за чего без теплоснабжения остались:

ул. Константиновская, 61, 51, 57, 59/5, 55, 53;

ул. Юрковская, 2-6 / 32, 8-12, 12/59;

ул. Еленовская, 8;

ул. Кирилловская, 26/2, 30/5, 34-38;

ул. Оболонская, 4, 5, 6, 7, 9;

ул. Светлицкого, 30/20, 30/20а, 30/20б, 28,28, 24,24, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а;

ул. Краснопольская, 19 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15;

ул. Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18;

просп. Свободы, 8/28, 10, 14, 16.

Как сообщается, на месте повреждения сейчас работают аварийно-восстановительные бригады. Предварительно предполагается, что ремонтные работы продлятся до 6:00 27 декабря, после чего горячую воду и отопление будет подано в дома.

Ранее жители дома №1/15 на улице Турчина, в домах которых отсутствует отопление и горячая вода 22 декабря вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу.

Также сообщалось, что в Киеве в связи с ремонтом на сети холодного водоснабжения временно отсутствует водоснабжение в 20 домах.

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