В Киеве главу банка задержали за вымогательство миллионной взятки

За реализацию имущества банка по заниженной стоимости руководитель финансового учреждения требовала почти миллион гривен.

В Киеве правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения одного из столичных банков, которая требовала почти миллион гривен взятки. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, в ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств, которая действовала с ноября.

"Было установлено, что за реализацию имущества банка по заниженной стоимости чиновник требовала почти миллион гривен. 26 декабря полицейские задержали злоумышленницу при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере пяти тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Женщине инкриминируют совершение уголовного преступления по статье Подкуп должностного лица юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Полтавской области чиновник ГФС получил шесть лет тюрьмы за взятку.

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